Tesla-Chef Elon Musk will den Nachrichtendienst Twitter für insgesamt 41,4 Milliaden US-Dollar vollständig übernehmen. Das geht am Donnerstag aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Er wolle Twitter nach der Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne, argumentierte Musk.