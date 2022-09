Eine Mehrheit der Aktionäre des Kurznachrichtendienstes Twitter hat für das 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Tesla-Chef Elon Musk (51) votiert. Die Frist für die Abstimmung sei zwar erst am Dienstag, jedoch hätten sich genügend Investoren bereits am Montagabend für den Verkauf an Musk ausgesprochen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen zum Wochenauftakt. Der Ausgang der Abstimmung bei der außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag sei damit sicher.