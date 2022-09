Geplatzter Twitter-Deal Wie Springer-Chef Döpfner Elon Musk umgarnte

Am 6. April jedenfalls schickt Döpfner laut SPIEGEL folgende Nachricht an Musk: "Twitter (...) respektiere die freie Meinungsäußerung nicht. Musk solle Twitter "Zensur-FREI" machen, indem es nur noch Spam, Gewaltaufrufe und illegale Pornografie sperrt, schlägt der Springer-Chef vor. Der Milliardär reagiert auf diese Textnachrichten nicht mehr – zumindest nicht per Smartphone. Weder gegenüber dem SPIEGEL noch dem "BI" wollte sich der Springer-Verlag zu dem Thema äußern.

Oracle-Chef Ellison wollte eine Milliarde Euro investieren

Der Austausch mit Döpfner gibt natürlich nur einen Bruchteil davon wieder, wie die Menschen aus Musks Umfeld versuchten, von dem Twitter-Deal zu profitieren. Dem "BI"-Bericht zufolge unterstützte beispielsweise auch Oracle-Chef Larry Ellison den Milliardär von Anfang an in seinen Bemühungen, Twitter zu kaufen. Am 27. März schrieb Ellison Musk: "Ich denke, wir brauchen ein anderes Twitter." Etwa einen Monat später fragte Musk den Oracle-Gründer, ob er sich an der Finanzierung der Twitter-Übernahme beteiligen wolle und Ellison bot eine Milliarde US-Dollar an.