Es wäre verkürzt, alle Probleme von Twitter Musk anzuhängen. Das Unternehmen stand auch schon vor der Übernahme vor Herausforderungen. Der Ton war immer rauer als auf anderen Plattformen. Die Nutzerbasis blieb vergleichsweise klein, laut den letzten bekannten Zahlen aus der Zeit vor der Musk-Übernahme hatte Twitter 238 Millionen tägliche User. Konkurrenten wie Facebook, Instagram oder Youtube haben ein Vielfaches davon. Das Unternehmen hatte schon lange das Problem, dass die gesellschaftliche Bedeutung unverhältnismäßig größer war als die wirtschaftliche.

Musk wollte Twitter seit der Übernahme unabhängiger von Werbung machen, das ist ihm bisher nicht gelungen. Symptomatisch dafür ist das Fiasko mit dem blauen Haken. Die Einführung des Bezahlangebots war ein Desaster und weniger als 0,2 Prozent der aktiven User hat sich bisher für ein Abo entschieden. Zudem spricht er gelegentlich von der Idee einer Alleskönner-App nach dem Vorbild des chinesischen WeChat. Aber wie ausgerechnet das kleine Twitter diese große Idee umsetzten will, die so gut wie alle Social-Media-Unternehmen schon durchdekliniert haben, hat er der Öffentlichkeit noch nicht verraten.

TV-Werbeverkäuferin im Sandwich zwischen Musk und Musk

Welche dieser Probleme kann die neue CEO lösen? Und ist sie überhaupt in der richtigen Position, um das zu können?

Linda Yaccarino ist eine sehr erfahrene TV-Werbeverkäuferin. Nach einem Studium in Telekommunikation an der Pennsylvania State University war sie fast 20 Jahre beim Medienunternehmen Turner, das mittlerweile in Warner Bros aufgegangen ist, im Marketing tätig. Danach wechselte sie zum US-Medienkonzern NBC Universal, wo sie bis in den Mai als Werbechefin 2000 Mitarbeitende führte. Sie trug den Spitznamen "Velvet Hammer" (Samthammer), wegen ihrer freundlichen und gleichzeitig pickelharten Verhandlungen. Während ihrer zwölf Jahre bei NBC hat sie zusammen mit ihrem Team Werbung im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar verkauft.

Entsprechend gute Beziehungen hat sie zu den Marketing-Chefs der großen Brands. Matt Sweeney etwa, Topmanager bei GroupM, Weltmarktführer im Werbebusiness, sagte gegenüber dem "Wall Street Journal", dass Yaccarino eine "langfristige, gegenseitig vorteilhafte Beziehung" gepflegt habe. Damit ist sie für das drängendste Problem von Twitter, die einbrechenden Werbeeinnahmen, eine logische Wahl. Doch als CEO muss sie sich mit mehr Problemen herumschlagen, als Werbekunden zu beruhigen. Zumal diese die langfristigen Beziehungen zu Twitter nur dann wieder intensivieren werden, wenn Yaccarino die notwendigen Änderungen auch tatsächlich durch- und umsetzten kann.

Elon Musk, der als sprunghafter Mikromanager gilt, scheint ihr nicht wirklich das Steuer überlassen zu wollen. Er gibt zwar den CEO-Titel ab, übernimmt jedoch den Verwaltungsratsvorsitz und behält gleichzeitig als Chief Technology Officer die Macht über das Produkt, die Software und den technischen Betrieb. Ersteres ist nachvollziehbar, da er als Eigentümer der privaten Firma ohnehin das letzte Wort behalten wird. Zweiteres ist ein Risiko für Yaccarino: Sie muss nun eingeklemmt im Sandwich zwischen Musk und Musk den Laden führen. Eine ungewöhnliche Konstellation, die jedoch nicht zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Google etwa hatte in den für das Unternehmen sehr erfolgreichen Nullerjahren eine vergleichbare Struktur mit Eric Schmidt (68) als CEO und den Co-Gründern Larry Page (50) und Sergey Brin (49) als Produkt- und Tech-Chefs.

Musk hätte Yaccarino auch als COO einstellen können, ihr also das operative Geschäft übergeben können. Es wäre eine simplere und realistischere Struktur gewesen, und Musk hat selbst positive Erfahrung damit. Bei seinem Raumfahrt-Unternehmen SpaceX sorgt Gwynne Shotwell (59) als COO seit 15 Jahren für einen funktionierenden Betrieb, während er die Vision vorantreiben kann. Dass er bei Twitter ein anderes Modell gewählt hat, mag mit dem Versprechen zusammenhängen, dass er seinen Follower nach einer von ihm initiierten Umfrage gegeben hatte: Dass er von der Rolle als Twitter-CEO zurücktreten werde. Das verschafft ihm selbst auch mehr Zeit für seine Rolle als CEO von Tesla, so wie es die Investoren des Autobauers mehrfach gefordert hatten. Zudem ist das Signal eines CEO-Wechsels in Richtung Werbekunden ungleich stärker als das Einsetzten einer neuen COO.

Nichts zu verlieren

Yaccarino, die selbst laut dem "Wall Street Journal" schon länger einen CEO-Posten anstrebte, bringt keine Erfahrung in einer vergleichbaren Rolle oder einem vergleichbaren Unternehmen mit. Twitter war unter Gründer Jack Dorsey (47) ein Silicon-Valley-Start-Up, das historisch stark von der Tech-Gründer-Kultur geprägt ist. Eine 60-jährige Werbekönigin passt auf den ersten Blick kulturell nicht perfekt an die Spitze eines solchen Unternehmens. Auch zu Musks rabiatem Führungsstil könnte es Differenzen geben. Die zweifache Mutter und Großmutter sagte bei einem Event zur Förderung von Frauen in Führungspositionen letztes Jahr, dass sie als Führungskraft eine "Kultur des Service" anstrebe, die auf Empathie, Einheit und Mut beruhe.

Wer weiß, vielleicht entsteht mit der Managerin und dem Unternehmer trotzdem ein Dream-Team. Ihr Blick auf die Welt jedenfalls ist ähnlich. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass Yaccarino schon länger eine Unterstützerin von Musk sei und zitiert ehemalige Mitarbeiter, die berichten, dass ihre politischen Ansichten gut zusammenpassen würden. Als der ultrakonservative Republikaner Ron DeSantis (44) vergangene Woche auf Twitter offiziell seine Präsidentschaftskandidatur verkündete – interviewt von Musk persönlich –, schrieb Yaccarion von einem historischen Moment: "Meinungsfreiheit ist unbezahlbar".