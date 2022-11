Der reichste Mann der Welt ist gerade dabei, in großem Stil bei Twitter gesperrte Accounts wiederherzustellen. Auch das Profil von Ex-US-Präsident Donald Trump (76) gab er wieder frei. Trump war im Januar 2021 von Twitter verbannt worden, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die das Kapitol – den Sitz des US-Parlaments in Washington – erstürmt hatten. Zuvor hatte er immer wieder Falschinformationen in dem Kurznachrichtendienst verbreitet.

Google gibt mehr Geld gegen Fake-News aus

Dagegen geht der Google-Konzern in die entgegengesetzte Richtung: Der Internetriese Google verstärkt sein Engagement gegen Fehlinformationen im Internet und stellt Faktencheck-Organisationen zusätzliche finanzielle Mittel zur Bekämpfung von Fake-News zu Verfügung. Zusammen mit dem Google-Videodienst YouTube werde man einen neuen globalen Fonds des International Fact-Checking Network (IFCN) am gemeinnützigen Poynter Institute mit umgerechnet 12,73 Millionen Euro fördern, kündigte Google am Dienstag in Brüssel an.