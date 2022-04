Twitter steht offenbar dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk (50) nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Die Seiten verhandelten und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Twitter sei offenbar für Musks Plan empfänglicher geworden, seit dieser vergangene Woche Finanzierungszusagen in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) präsentierte. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet.