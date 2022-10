Handel mit Aktie ausgesetzt Elon Musk will Twitter nun doch übernehmen

Milliardär Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter laut Medienberichten jetzt doch für den ursprünglich angebotenen Kaufpreis übernehmen. Der Tesla-Chef habe das Angebot zum Preis von 54,20 Dollar je Aktie demnach in einem Brief an Twitter unterbreitet.