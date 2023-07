Twitter-Eigentümer Elon Musk, der vor kurzem den Chefposten an Linda Yaccarino abgegeben hat, führt Lesebeschränkungen ein. Mit der Maßnahme wolle das Social-Media-Netzwerk gegen ein "extremes Ausmaß" von Datensammlungen und Systemmanipulationen vorgehen, teilte Musk am Samstag auf der Plattform mit. Nutzer sollen nur noch auf eine beschränkte Zahl an Beiträgen zugreifen können.