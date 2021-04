Größter Chip-Auftragsfertiger der Welt TSMC erweitert Produktion mit Riesen-Investment

Taiwans Chip-Auftragsfertiger TSMC will binnen drei Jahren enorme 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion investieren. Damit erhöht der Konzern seine Ausgaben erneut und dürfte so seinen Vorsprung ausbauen.