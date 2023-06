Unklar sei weiter, wie viel staatliche Förderung TSMC in Deutschland bekommen könne. "Wir hoffen, dass keine Bedingungen daran geknüpft werden", sagte Liu. TSMC hatte im März mitgeteilt, eine Machbarkeitsstudie für den Bau einer neuen Fabrik in der sächsischen Landeshauptstadt vorzunehmen.

Entscheidung frühstens im August

Gleichzeitig sagte Liu, er habe ein gutes Gefühl hinsichtlich der Gespräche über eine mögliche Fabrik in Deutschland. Das Werk wäre das erste des taiwanischen Konzerns in Europa. TSMC hatte Ende Mai von Fortschritten in Gesprächen über ein mögliches Werk in Deutschland gesprochen und eine Entscheidung frühestens im August in Aussicht gestellt.