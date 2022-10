In dem Jahrzehnt seit der Gründung ist Tinder zur erfolgreichsten Dating-App der Welt geworden. Nutzerinnen und Nutzer bekommen auf ihrem Smartphone Fotos potenzieller Partner angezeigt und wischen sich so durch eine ganze Galerie. Ein Swipe nach links bedeutet so viel wie "Kein Interesse"; Swipen beide nach rechts, ergibt sich ein Match und der Flirt kann beginnen. Ingesamt wurde Tinder inzwischen weltweit mehr als 530 Millionen Mal heruntergeladen. Auch in Deutschland steht die Singlebörse nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Data.ai unter den Dating-Apps an der Spitze, was die Zahl der Downloads und der aktiven Nutzer betrifft.