Auch zahlreiche andere Staaten befürchten, dass die Nutzerdaten von Tiktok in die Hände der chinesischen Regierung gelangen und damit westliche Sicherheitsinteressen untergraben könnten. Um Europa zu besänftigen, kündigte Tiktok kürzlich an, die Daten seiner europäischen Nutzer ab diesem Jahr in heimischen Datenzentren speichern.