Sofortiges Aus für WeChat in USA TikTok bekommt mehr Zeit für US-Deal - fliegt aber aus App Stores

Donald Trump hat einen weiteren Erlass gegen TikTok unterschrieben. Ab Sonntag darf die populäre App in den USA nicht mehr verbreitet werden. So steigt der Druck, die Kontrolle an amerikanische Investoren zu übergeben. Noch härter trifft es WeChat.