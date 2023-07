Die Twitter-Alternative Threads vom Facebook-Konzern Meta hatte schon kurz nach dem Start die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. "Ich kann nicht glauben, dass es nur fünf Tage waren", schrieb Meta-Chef Mark Zuckerberg (39) am Montag. Damit zählt die App laut der "Washington Post " zu den am häufigsten heruntergeladenen Social-Media-Plattformen in den Vereinigten Staaten und überholt sogar die Video-App TikTok. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat Threads zudem die künstliche Intelligenz ChatGPT von Open AI überholt: Threads durchbrach die Marke von 100 Millionen Nutzern schneller und gelte damit nun als am schnellsten wachsende Online-Plattform.