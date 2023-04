Ende März forderte Musk dann zusammen mit zahlreichen Experten aus der Branche eine sechsmonatige Pause bei der KI-Entwicklung. "Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind", hieß es damals in einem offenen Brief. Die Verfasser warnten darin vor Gefahren der generativen KI, der Technologie hinter ChatGPT. Kritiker warfen den Autoren vor, mit dem Brief nur Ängste zu schüren. Am Donnerstag waren die Rufe nach einer Regulierung von KI lauter geworden, nachdem China geplante Vorgaben für eine ideologische Ausrichtung seiner KI-Systeme veröffentlichte.