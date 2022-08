Die Deutsche Telekom lässt sich von der weltweiten Wirtschaftsabkühlung nicht schrecken und hebt ihren Ausblick zum zweiten Mal in diesem Jahr an. "In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wachsen wir weiter", sagte Firmenchef Tim Höttges am Donnerstag. Der Dax-Konzern stellt nun dank zahlreicher Neukunden 2022 einen Jahresgewinn von rund 37 Milliarden Euro in Aussicht nach bisher mehr als 36,6 Milliarden Euro. Das lag auch an den 194.000 Neukunden in Deutschland.