Manager des Jahres 2020 Telekom-Chef Höttges strebt Zusammenschluss in Europa an

Nach der erfolgreichen Fusion in den USA nimmt Timotheus Höttges Europa ins Visier. Bis zu seinem Abtritt 2024 wünscht sich der Telekom-Boss Konsolidierung auch in der Heimat. T-Mobile US könnte langfristig mit einem Kabelanbieter zusammenwachsen.