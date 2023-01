Die Ermittlungen liefen zwar noch, aber der Datenklau scheine inzwischen unterbunden. "Es gibt derzeit keine Beweise dafür, dass der bösartige Akteur in der Lage war, in unsere Systeme oder unser Netzwerk einzudringen oder sie zu kompromittieren." Dennoch schließ der Konzern nicht aus, dass durch den Vorfall, der am oder um den 25. November begonnen habe, hohe Kosten entstehen. Die Telekom-Aktie gab am Freitag zunächst nach.