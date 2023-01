Suse-Chefin Melissa Di Donato (49) will die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nun auf mehr als 40 Prozent hochtreiben statt nur in Richtung der 40 Prozent. Einem Händler zufolge richtet sich Suse damit perspektivisch stärker auf Profitabilität aus. "Nach dem erfolgreichen Jahresende liegt unser Fokus jetzt voll und ganz darauf, auch im Geschäftsjahr 2023 eine robuste Performance abzuliefern", so die Di Donato.