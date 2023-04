Sundar Pichai Google-Chef fordert Regeln für Künstliche Intelligenz

Im Tech-Wettlauf bei künstlicher Intelligenz hat sich Google-Chef Sundar Pichai (50) für rechtliche Leitplanken für die neuen Technologien ausgesprochen. Er verwies insbesondere auf die Möglichkeit, sogenannte Deepfake-Videos zu erzeugen, in denen reale Personen täuschend echt dargestellt werden können. "Es muss Konsequenzen für die Produktion von Deepfake-Videos geben, die der Gesellschaft schaden", betonte Pichai in einem in der Nacht zu Montag ausgestrahlten Interview der Sendung "60 Minutes" des US-TV-Senders CBS.