Deutschland legt mit vier weiteren EU-Ländern einen neuen Fonds für vielversprechende europäische Start-ups auf. Die Bundesregierung wolle "junge, innovative Hightech-Unternehmen in Europa in der späten Wachstumsphase" unterstützen, erklärten das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium am Montag. Dies diene langfristig dazu, die "technologische Souveränität Europas" zu stärken. Die Initiative soll speziell die Abwanderung von Firmen etwa in die USA verhindern.