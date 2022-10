"Steigende Energiepreise und ein gestiegenes Bewusstsein für den Klimawandel werden die Entwicklung und das Wachstum von Cleantech-Start-ups begünstigen", prognostiziert McKinsey-Seniorpartner Markus Berger-de León, ebenfalls Studienautor. Diese Firmen können mit sauberen Technologien helfen, Ressourcen zu schonen.

Firmen in kleineren Marktsegmenten können dann hohe Bewertungen erreichen, wenn dort ein hohes Disruptionspotenzial zu erwarten ist. So erklärt sich etwa, dass gleich 16 Start-ups aus dem Nischenbereich Künstliche Intelligenz unter den 100 Top-Einhörnern sind. Ansonsten gilt allgemein: Wenn ein Markt viele Akteure und keine klaren Marktführer hat, ist es für einen Neueinsteiger oft leichter, das Segment für sich zu gewinnen.

3. Timing

Entscheidend für die Bewertung eines Start-ups: das Timing. Hoch bewertete Firmen haben oft einen Trend zuerst entdeckt, was in der Regel zu höheren Margen und schnellerem Wachstum führt. Investoren suchen daher gezielt Start-ups, deren Produkt oder Dienstleistung nicht nur neu ist und funktioniert, sondern auch erste Anzeichen von Marktinteresse aufweist. In den vergangenen Jahren zeigte sich ein Muster: Am meisten Kapital sammeln laut McKinsey Unternehmen ein, deren Geschäft absehbar in zwei bis drei Jahren richtig laufen wird.

4. Technologie

Hoch bewertete Neugründungen entwickeln zwar in der Regel völlig neue Technologien, können aber auch bestehende Technologien mit neuen Entwicklungen vermarkten und damit das Nutzererlebnis verbessern oder einfach viel effizienter arbeiten als Konkurrenten. Zentral ist dabei die Frage, wie sich ein Angebot skalieren lässt – wie also ein Produkt oder Service auch Millionen statt tausenden Nutzer angeboten werden kann, ohne dass die Kosten explodieren.

Entscheidende Bedeutung hat dabei Software. Sie lässt sich deutlich einfacher skalieren. Investoren bewerten Firmen mit hohem und ausgereiftem Software-Anteil darum höher. Diese Logik trieb etwa das Green-Tech-Unternehmen Enpal, mittlerweile mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet, in ein reines Online-Modell; per App können Kunden Solarpaneele, Wärmepumpen und andere Produkte in einem verwalten.

5. Der Weg zur Profitabilität

Start-ups brauchen Zeit, um zu wachsen; die allerwenigsten sind von Beginn an profitabel. Als Indikator für eine hohe Bewertung haben die McKinsey-Berater ein typisches Umsatzwachstum nach dem 3-3-2-2-2-Muster ausgemacht. Dabei würden die Einnahmen sich in den ersten zwei Jahren nach der Gründung jeweils verdreifachen und danach mindestens drei Jahre lang verdoppeln.

Investoren achten dabei nicht bloß auf das Wachstum an sich, sondern auf dessen Art. Jährlich wiederkehrende Umsätze werden höher bewertet als Einmal-Umsätze. Ebenso, wenn der Umsatz je Kunde stetig steigt.