Hierarchien einebnen: Flache Hierarchien – das ist ein ziemlich schlimmes Schlagwort geworden, das in kaum einer Stellenanzeige fehlt. Damit sich das aber auch tatsächlich in notwendige Wirklichkeit übersetzt, schafft die Abteilungen ab. Start-ups denken nicht in Kostenstellen, sondern in Themen. Sie arbeiten in Task-Forces, die sich projektmäßig neu zusammensetzen, nicht in festen Teams. Direct Reports interessieren niemanden.

Druck aufbauen: Internen Start-ups fehlt das Risiko des Pleitegehens – ist ja eine solvente Mutter da, die am Ende des Monats schön das Geld überweisen wird. Ändert das! Gebt euren Start-ups Budgets, die knapp und endlich sind. Um mehr zu bekommen, müssen sie durch die nächste interne Finanzierungsrunde. Und die bekommen sie nur, wenn sie die entsprechenden Ziele erfüllt haben. (Die man natürlich auch im Vorfeld festlegen muss… Noch so etwas, das gerne vergessen wird.) Ihr feststellen, dass auch der eingefahrenste Mitarbeiter kreativ und agil handeln kann. Ungewissheit und Risiken öffnen Türen, von denen Konzerne nicht mal wussten, dass sie sie haben.