Marketing: Unternehmen scheitern, wenn ihr Produkt/Preis-Verhältnis nicht stimmt – oder wenn ihre Markenarbeit Schrott ist. Bei vielen Start-ups ist genau das der Fall: Weil das Marketing nur mitläuft, nicht ordentlich budgetiert ist, sich auf simples KPI-Checken im Ad Manager von Facebook beschränkt oder die Zielgruppen unscharf definiert sind. Man kann umfangreiche Corporate-Identity-Leitfäden, Persona-Dossiers und Mediapläne belächeln, ist dann aber selbst schuld. Marketing richtig aufgezogen – unter anderem mit Budgets und Zielen (siehe oben) – ist echtes Handwerk mit messbarem Erfolg. Konzerne beschäftigen dafür ganze Abteilungen. Sicherlich nicht, um in ihnen nur Geld zu verbrennen.

Kundenkenntnis: Eng mit Marketing verbunden, aber nicht ganz das Gleiche. Konzerne geben in aller Regel erheblich mehr Geld für Marktforschung aus als das Start-ups tun (können). Die Erweiterung eines Start-up-üblichen "Trial and Errors" um einen empirisch belastbaren, datengetriebenen Ansatz, der sich noch dazu auf jahrelange Erfahrungen stützen kann – wäre das nicht was? Und wetten, dass du noch nicht alle Insights aus den Daten deines Online-Shops gezogen hast, die darin schlummern?

Supply Chains: Das Thema mag für Software-Gründungen verhältnismäßig egal sein, für alle anderen gewinnt es mit zunehmender Größe an Wichtigkeit. Wer seine Produkte in aller Welt fertigen lässt, mit verschiedenen Zulieferern jongliert und womöglich halbfertige Produkte von einer Stätte zur anderen transportiert, damit dort an ihnen weitergeschraubt wird, der wird schnell merken, was für Alpträume in Lieferketten stecken können. Gibt nichts Besseres, als von Profis zu lernen.

HR: Es gibt ein paar Breakpoints im Wachstumsprozess eines Start-ups, die mit der größer werdender Belegschaft zusammenhängen. 20, 50, 100, 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mit Überschreiten dieser Zahlen geht in der Regel ein spürbarer Wandel der Kultur und der erforderlichen Team-Strukturen einher. Um die negativen Folgen dieses Wandels abzufedern, braucht es Leute, die sich darum kümmern. Auch hier gilt wieder: Konzerne wissen große Zahlen von Mitarbeitenden zu managen, von der Lohnbuchhaltung über Benefits bis hin zu Employer Branding.

Identität: Dass Kultur etwas ist, bei dem Start-ups Big Business voraus sind, ist ein Mythos: Firmenkultur ist nur dann leicht aufrechtzuerhalten, wenn die ganze Firma in ein mittleres Großraumbüro passt. Danach ist es richtig Arbeit, und in aller Regel lassen sich große Unternehmen diese Arbeit mehr kosten als Firmen, die erstmal einen positiven Jahresabschluss hinlegen müssen. Identität aber ist ab einer bestimmten Größe nicht nur Mitarbeitermagnet, sondern der Schmierstoff, der alles am Laufen und geschmeidig hält.

Skalierung: Klar, hört sich erst einmal an wie der fleischgewordene Widerspruch: Start-ups sollen etwas auf ihrem ureigensten Fachgebiet von Konzernen lernen können? Ja sicher, jedenfalls dann, wenn sie eine entsprechende Größe erlangt haben. Es erfordert ein völlig anderes Skillset, ein Unternehmen von 0 auf 50 Millionen Euro zu bringen als von 200 auf 250 Millionen Euro.

Die Vorteile sind kein Zufall

Und, was gemerkt? Genau, diese Liste deckt so ziemlich jeden Bereich ab, den es in einem Unternehmen gibt. Das ist kein Zufall: Konzerne sind deshalb dort, wo sie sind, weil sie ihre eigenen Wachstumsprozesse – bilanziell, strukturell, kulturell – wenn nicht gemeistert, dann zumindest überstanden haben. Sie haben Erfahrungen, die per definitionem Start-ups fehlen. An diesen Erfahrungen teilzuhaben oder teilhaben zu lassen, ist – für beide Seiten – eine wertvolle Gelegenheit.