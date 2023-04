Also, wie wäre es, wenn wir Spitzenpositionen nur zeitlich begrenzt vergeben würden? Und Vorstandsverträge nur einmal verlängert werden dürften? Wenn VCs ihren Gründerteams den Wechsel in den Verantwortlichkeiten als Milestone mitgäben? In der Politik gibt es aus gutem Grund zeitlich limitierte Mandate, in anderen Ländern noch mehr als in Deutschland. Warum nicht auch in der Wirtschaft?

Wie wäre es, wenn wir damit anfingen, Managerinnen und Manager, ob selbständig oder angestellt, eine Phasen-Bezeichnung mitzugeben, für die sie besonders gut geeignet sind? Dann würden wir von "Delegationsvorstand" oder "Kooperations-CEO" sprechen. Was wir sagen wollen: In dem Moment, wo sich Führungskräfte als Interimsmanager begreifen, sind wir einen großen Schritt vorwärtsgekommen. Entscheidend dabei ist, dass das Loslassen nicht nur in der Email-Signatur passiert, sondern ein wirkliches Abgeben von Entscheidungsgewalt ist: Sonst werden Nachfolger inthronisiert, die bloß zu Frühstückmanagern degradiert sind.

Es gibt sie: Beispiele, die Schule machen sollten

Ist das unrealistisch? Vielleicht, aber Wirtschaft und vor allem die Gründerszene lebt ja von Visionen. Und es gibt sie, die Beispiele, die zeigen, wie so ein geordnetes, phasenbedingtes Abgeben von Führungsfunktionen erfolgreich aussehen kann.

Katrine Lee Larsen, die Gründerin des Bade-und Sportmodenherstellers Copenhagen Cartel war viereinhalb Jahre als CEO tätig, in der Anfangsphase ihres Start-ups, in der es um Wachstum durch Kreativität ging. Ende 2022 trat sie von diesem Amt zurück und – Achtung, bewusst gewähltes Wort – dient ihrem Unternehmen nun als Chief Visionary Executive. Sie macht also das, was sie am besten kann: Visionen auszuarbeiten. Weiterhin wichtig, aber nicht mehr an oberster Stelle.

Ein paar Ligen drüber wäre da etwa Reed Hastings. Netflix' Langzeitchef ist seit Anfang dieses Jahres nicht mehr CEO, sondern Executive Chairman. Seine Worte dazu: "Our board has been discussing succession planning for many years (even founders need to evolve!)” Evolve. Even founders. Und da wären wir wieder.