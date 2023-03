Also: Worauf kommt es an? Sicher, stressresistent sollen sie sein, kompetitiv und von diesem unzufriedenen Optimismus erfüllt, der Unternehmerinnen und Unternehmer nun einmal ausmacht. Aber all das sind No-Brainer-Eigenschaften. Wir finden: Es ergibt viel mehr Sinn, den Kontext größer zu ziehen und die Menschen in ihrem Umfeld zu betrachten. Und zwar anhand von zwölf Fragen, die ein bisschen mehr erforschen als das typische "Führungskräfte-Profiling 1.0".

1. Bist Du hungrig genug?

Hört sich nach Castingshow-Sprech an und klingt furchtbar abgedroschen, ist aber die Basis von allem. Gründen ist brutal, es wird Dir alles abfordern, und die Aussichten auf Erfolg sind gering. Willst Du das? Wirklich? Du kannst viele Defizite ausgleichen, fast alle sogar. Aber nicht die fehlende Bereitschaft, Entbehrungen zu ertragen. Für echten Erfolg musst Du all in gehen.