Buchungen sollen sich auf Rekordniveau befinden

Mit dem Ende der Corona-Maßnahmen in den meisten Ländern konnte GetYourGuide wieder an sein bislang erfolgreichstes Jahr 2019 anknüpfen und die damaligen Ergebnisse noch übertreffen. Das Buchungsvolumen im ersten Quartal 2023 liegt nach Angaben der Firma viermal so hoch wie im ersten Quartal 2019: "Die Kategorie Reiseerlebnisse wächst schnell und profitiert von einem generationenübergreifenden Wandel im Kundenverhalten", heißt es.