Ein neuer Fonds zur Finanzierung von Start-ups mit technologieorientierten oder klimafreundlichen Geschäftsmodellen wird nach Angaben der Bundesregierung rasch erste Gelder investieren. Das erste Investment stehe "kurz vor dem Abschluss", teilten Finanz- und Wirtschaftsministerium am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Fördermittel aus dem sogenannten DeepTech & Climate Fonds (DTCF) sollen an Firmen gehen, die sich beispielsweise mit Robotik, künstlicher Intelligenz, Quantencomputing, Prozessautomatisierung, digitalen Gesundheitsanwendungen, Biotechnologie oder der vernetzten Stadt befassen.