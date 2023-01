Autonomes Fahren

Autonom fahrende Autos werden sich viel sicherer durch Stadt und Land bewegen als von Menschen gelenkte Fahrzeuge. Da sind sich quasi alle Experten einig. Doch wann die selbstfahrenden Wagen endlich marktreif sind, steht noch in den Sternen. Im vergangenen Jahr schockierte das "Aus" für das hoch gehandelte Start-up Argo AI die Branche: Volkswagen und Ford stoppten die Finanzierung des Robocar-Projektes und schrieben 4,5 Milliarden Dollar ab. Doch auf der CES wird deutlich, dass die Branche sich nicht von der Vision automatisierter und autonomer Autos verabschiedet hat. Dabei verfolgen die Firmen technisch unterschiedliche Ansätze. Während Tesla lange Zeit komplett auf Kameras zur Erfassung der Umgebung setzte, vertrauen die meisten anderen Player auf einen Mix mit Radar- und Lasersensoren (Lidar).

Tesla-Chef Elon Musk hat eine Neuheit im Automobilbereich angekündigt, das sogenannte 4D Imaging Radar. Bei diesem System sollen viele kleine Radarantennen in einem System integriert werden. Angeblich erreicht man damit eine viel feinere Auflösung ähnlich wie bei einem viel teureren Lidar-System. Ob Musk seine vollmundigen Versprechen einhalten kann, werden die kommenden Monate zeigen.

Nvidia und Foxconn schmieden Kooperation für autonomes Fahren

Der US-Chiphersteller Nvidia und der taiwanische iPhone-Auftragsfertiger Foxconn wollen gemeinsam Elektronikplattformen für autonome Fahrzeuge entwickeln. Beide Seiten kündigten am Dienstag eine Partnerschaft dazu an. Foxconn will demnach elektronische Steuergeräte (ECUs) für Autos herstellen, die auf Nvidias Drive Orin Chip basieren, der speziell für die Datenverarbeitung in vernetzten und autonomen Fahrzeugen entwickelt wurde. Die Steuergeräte sollen für den globalen Automobilmarkt gedacht sein.

Nvidia verspricht sich von der Kooperation, die wachsende Nachfrage nach Chips für autonome und vernetzte Fahrzeuge besser bedienen zu können. Foxconn will bei dem Bau von Autos in seinem Werk im US-Bundesstaat Ohio auf Nvidia-Technologie für autonomes Fahren setzen. Das Unternehmen, das Apples iPhone fertigt, stellt Fahrzeuge für den Elektrotruck-Hersteller Lordstown her und soll auch das zweite Modell des E-Autobauers Fisker bauen.

Ende der Chipkrise

In den Corona-Jahren waren viele Chips Mangelware, weil bei einer erhöhten Nachfrage nach Elektronik-Produkten wichtige Lieferketten unterbrochen und Fehler in der Beschaffungspolitik begangen wurden. Nach Einschätzung des CTA-Managers Koenig könnte sich das in diesem Jahr ändern. "Der riesige Bedarf aus den Pandemiezeiten lässt nach. Und das ist eine gute Nachricht, weil dadurch endlich wieder Chips verfügbar sind", sagte Koenig. Die überlangen Vorlaufzeiten normalisierten sich langsam wieder, auch weil mehr Produktionsstätten den Betrieb aufnehmen. Für die Branche könnten das aber auch Vorboten eines anderen Problems sein: "Wir werden uns von einer Chip-Knappheit zu einem möglichen Überangebot hin entwickeln."