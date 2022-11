Die Suse-Aktie stieg nach Handelsbeginn um knapp 6 Prozent auf 19,95 Euro. Bisher ist das Papier in diesem Jahr deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Schwäche von Tech-Werten. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um rund die Hälfte nachgegeben. Den Absacker nach der Senkung der Auftragsprognose im September hat die Aktie wieder gutgemacht. Suse kam im Mai 2021 für 30 Euro Ausgabepreis an die Börse, um den Jahreswechsel lag das Rekordhoch bei 43,60 Euro. Am Markt wird das Unternehmen aktuell mit rund 3,2 Milliarden Euro bewertet, gut drei Viertel der Anteile gehören dem Finanzinvestor EQT.