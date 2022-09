Der weltgrößte Technologieinvestor Softbank erwägt einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge die Auflegung eines dritten Vision Fund. Softbank, in den vergangenen Jahren weltweit größter Start-up-Investor, werde aller Voraussicht nach eigenes Kapital einsetzen und in den kommenden Monaten darüber entscheiden, berichtete das Blatt am Mittwoch.