Softbank setzt nun auch auf einen baldigen Börsengang des britischen Chipdesigners Arm, der Milliarden in die Kasse spülen dürfte. Mitte Juli hatte Son den Börsengang wegen der Regierungskrise in Großbritannien zunächst auf Eis gelegt. Die Japaner sind zudem zweitgrößter Aktionär der Deutschen Telekom nach dem Bund. Die Bonner wollen die Kapitalmehrheit am US-Mobilfunker T-Mobile US und Softbank deswegen weitere Aktien an der Firma abkaufen.