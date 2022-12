Softbank-Chef Masayoshi Son (65) hat einem Medienbericht zufolge seine Anteile an dem japanischen Tech-Investor aufgestockt. Damit rückt er einer möglichen Übernahme des von ihm gegründeten Unternehmens ein Stück näher. Sons Anteil an Softbank stieg von 32,2 Prozent auf 34,2 Prozent, berichtete am Donnerstag die Nachrichtenagentur Bloomberg nach Berechnungen, die vom Unternehmen bestätigt wurden. In Japan ist das Überschreiten der Ein-Drittel-Schwelle ein aktienrechtlich bedeutsamer Schritt.