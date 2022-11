Er werde sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, um sich dem Wachstum des britischen Chipdesigners Arm zu widmen, der ebenfalls zur Gruppe gehörte, sagte der Softbank-Chef während seines Vortrags weiter.

Softbanks Plan, Arm für bis zu 66 Milliarden Dollar an den Chiphersteller Nvidia zu verkaufen, war im Februar nach mehr als einem Jahr der Auseinandersetzungen mit Regulierungsbehörden in Großbritannien, den USA und der EU gescheitert. Son hatte erklärt, er wolle das Unternehmen stattdessen an die Börse bringen. Details sind noch nicht bekannt. Son hatte erklärt, dass er auch nach dem geplanten Börsengang eine Mehrheitsbeteiligung an Arm behalten wolle.