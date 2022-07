Chipkonzern Softbank legt Arm-Börsengang in London auf Eis

Wegen der Regierungskrise in Großbritannien wird der im britischen Cambridge ansässige Chiphersteller Arm vorerst wohl nicht an die Börse gehen. Nach dem Rücktritt des Investitionsministers Gerry Grimstone (72) sowie des Digitalministers Chris Philp (46) seien die Gespräche zwischen der Arm-Mutter Softbank und der britischen Regierung unterbrochen worden, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. Beide Minister hätten eine zentrale Rolle beim Versuch der britischen Regierung gespielt, Softbank zu einer Notierung in Großbritannien zu bewegen. Weder Softbank noch Arm wollten sich zu dem Bericht äußern, auch die britische Regierung lehnte laut "FT" einen Kommentar ab.