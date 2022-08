Der Social-Media-Konzern Snap plant mehreren Medienberichten zufolge die Streichung von etwa 20 Prozent der insgesamt 6500 Arbeitsplätze. Das Vorhaben werde seit mehreren Wochen vorangetrieben, berichteten die "Financial Times " und "The Verge " am Dienstag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Entlassungen sollten am Mittwoch beginnen. Ein Snap-Sprecher habe eine Stellungnahme abgelehnt.