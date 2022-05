Der Rückzug aus dem Russland -Geschäft schlägt bei Siemens auf den Gewinn. Der Münchener Technologieriese bezifferte am Donnerstag die Belastungen, die als Folge der Sanktionen angefallen seien, auf rund 600 Millionen Euro. Vor allem bei der Zugsparte fielen Abschreibungen und sonstige Belastungen an.

Siemens hatte nach der russischen Invasion in der Ukraine das Neugeschäft in Russland und Belarus gestoppt. Nach rund 170 Jahren sollen nun die Geschäfte in Russland gänzlich abgewickelt werden: Das Unternehmen habe Verfahren eingeleitet, um seinen Industriebetrieb und alle industriellen Geschäftsaktivitäten einzustellen.

"Wir verurteilen den Krieg in der Ukraine und haben beschlossen, unsere industriellen Geschäftsaktivitäten in Russland in einem geordneten Prozess zu beenden", sagte Siemens-Chef Roland Busch (57). Siemens erwirtschaftete zuletzt rund 1 Prozent seines Gesamtumsatzes in Russland.