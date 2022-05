Der Verkauf von Corona-Schnelltests beflügelt das Geschäft der Medizintechniksparte von Siemens länger als gedacht. Siemens Healthineers hob deshalb seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 am Mittwoch erneut an: Der Umsatz werde per Ende September auf vergleichbarer Basis um 5,5 bis 7,5 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen; bisher hatte die Siemens-Tochter aus Erlangen mit 3 bis 5 Prozent gerechnet. Allein Antigen-Tests sollen 1,3 Milliarden Euro beisteuern, 600 Millionen mehr als gedacht. Von Januar bis März setzte Healthineers damit 680 Millionen Euro um, nachdem die Tests seit Anfang des Jahres auch in den USA verkauft werden.