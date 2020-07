Shopify Was hinter dem Hype um das 100-Milliarden-Start-up steckt

Tobias Lütke aus Koblenz hat in Kanada einen boomenden Softwarekonzern aufgebaut. Ein Amazon in lieb, das an der Börse fast so viel wert ist wie SAP. Nun stehen Firma und Gründer am alles entscheidenden Punkt.