Shein stellt besonders günstige Kleidung her, die das Unternehmen online in den USA, Europa und Asien insbesondere an junge Menschen verkauft. Die USA gelten als größter Markt des in China am schnellsten wachsenden Unternehmens, schreibt die "Financial Times" . Shein will in Europa expandieren und hat deshalb mit der Produktion in der Türkei begonnen und will eine weitere Produktionsstätte in Polen aufziehen, heißt es in verschiedenen Berichten. Zuletzt allerdings war Shein wegen der extrem niedrigen Verkaufspreise seiner Textilien in Verdacht geraten, seine Waren mithilfe von Zwangsarbeit herzustellen.