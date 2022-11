Twitter und Tesla: Doppelschlag für Musk

Für Twitters neuen Alleinherrscher Musk ist Liss-Riorden keine Unbekannte. Denn die US-Anwältin verklagte in diesem Jahr auch den Elektroautobauer Tesla des Multimilliardärs, und zwar in einem ähnlichen Fall wie Twitter. Im Juni hatte Musk 10 Prozent der Tesla-Belegschaft gefeuert. Am Ende gewann Musk den Prozess. Ein Bundesrichter verpflichtete die betroffenen Mitarbeiter dazu, ihre Ansprüche in nicht-öffentlichen Schlichtungsverfahren geltend zu machen, anstatt in einem öffentlichen Prozess.

Im Fall Twitter hatte Liss-Riorden die Klage am Donnerstag vor einem Bundesgericht in San Francisco laut Medienberichten im Namen eines Mitarbeiters eingereicht, der entlassen wurde, sowie von drei anderen, die aus ihren Arbeitskonten ausgesperrt wurden. Wenn Mitarbeiter nicht im Voraus informiert werden und keine Abfindungen erhalten, verstoßen Entlassungen gegen US-amerikanische und kalifornische Gesetze. Nach dem sogenannten WARN Act sind Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten verpflichtet, Massenentlassungen mit einer Frist von 60 Tagen anzukündigen. Die Arbeitgeber können den Arbeitnehmern anstelle einer Kündigung eine Abfindung für 60 Tage zahlen. Offenbar soll Twitter-Chef Musk dagegen verstoßen haben.