Der Softwareriese SAP will sich Insidern zufolge von seiner Lernplattform Litmos trennen. Der Walldorfer Dax-Konzern arbeite mit der Investmentbank Moelis & Co am Verkauf des mit rund einer Milliarde Dollar bewerteten Geschäfts, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.