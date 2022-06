Unter dem Strich verdiente Oracle 3,2 Milliarden Dollar – deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, aber mehr als von Analysten angenommen. Auch bei den Erlösen übertraf das Unternehmen die Markterwartungen klar. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Vor Handelsbginn in den USA schnellten die Papiere in der Spitze um 15 Prozent in die Höhe.