Das Gehalt der Vorstände wird auch am Erfolg des Unternehmens bemessen, maßgeblich an bestimmten Finanzkennzahlen. In deutlich kleinerem Maße fließen Nachhaltigkeitsziele sowie die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit ein. Der dazu zählende sogenannte Mitarbeiter-Engagement-Index hatte sich bei SAP zuletzt zum Problemwert entwickelt, wie manager magazin berichtete ; ebenso sank das Vertrauen in den Vorstand immer weiter.

Hinter Klein und Mucic folgt auf der Verdienstskala Technologievorstand Jürgen Müller (40) mit einem Gehalt von 3,21 Millionen Euro. Außerdem verdienten 2022

der Vertriebsvorstand Scott Russel (50) 2,28 Millionen

die Marketingvorständin Julia White (49) 2,28 Millionen

der Produktvorstand Thomas Saueressig (37) 1,73 Millionen

und die Personalvorständin Sabine Bendiek (56) 1,41 Millionen Euro.

Die intensiven Umbauten der obersten SAP-Etage in den vergangenen Jahren erweisen sich heute noch als teuer – mehr als elf Millionen Euro fließen aus den Vergütungsdeals weiter an längst ausgeschiedene Vorstände. Der ehemalige CEO Bill McDermott (61) etwa, der im November 2019 SAP verließ, bekommt für das Jahr 2022 noch 3,3 Millionen Euro. Jennifer Morgan (51), die knapp sechs Monate lang neben Klein Co-CEO war, verdient 2,6 Millionen Euro. Die Managerin wurde 2019 die erste weibliche CEO im Dax40 und verließ SAP im April 2020, da sich beide über die Strategie nicht einigen konnten.