Europas größtes Softwarehaus kann steigende Umsätze nicht in höhere Gewinne ummünzen. Der Betriebsgewinn sei im dritten Quartal währungsbereinigt um 8 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gefallen, teilte SAP am Dienstag mit. Grund hierfür seien geringere Beiträge aus Softwarelizenzen sowie höhere Ausgaben in Forschung und Entwicklung sowie Marketing. Das Ergebnis je Aktie sei um 36 Prozent auf 1,12 Euro eingebrochen. Hier belaste das schwächere Finanzergebnis der Wagniskapital-Sparte Sapphire Ventures. Die SAP-Aktien legten zunächst um knapp 2 Prozent zu.