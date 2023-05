Der ehemalige Chef der Unternehmensberatung Deloitte, Punit Renjen (61), ist in den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns SAP gewählt worden. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Dax-Schwergewichts stimmten am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Mannheim mit einer großen Mehrheit für Renjen.