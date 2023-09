Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Softwaremanagement-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Die Aktie von SAP gab zunächst leicht nach, drehte aber zuletzt ins Plus.