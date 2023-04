Im März wurde bekannt, dass SAP seine 71-Prozent-Anteil an der US-Marktforschungstochter Qualtrics an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments verkauft. Die US-Tochter sorgte nicht für den erhofften Durchbruch in der Marktforschung. SAP rechnet damit, dass der Verkauf in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen wird.

Tochter Qualtrics bereits aus Ergebnissen ausgeklammert

Bei den am Freitag vorgestellten Werten ist die US-Tochter Qualtrics, deren Verkauf SAP jüngst angekündigt hatte, bereits ausgeklammert. Unbereinigt sackte das Betriebsergebnis um 45 Prozent ab auf 803 Millionen Euro, der Nettogewinn schrumpfte um knapp ein Fünftel auf 509 Millionen Euro. Die gute Milliarde Unterschied beim operativen Gewinn liegt an Auszahlungen von Aktien-Boni an Manager und Mitarbeitende sowie an Ausgaben für Restrukturierungen wie Abfindungen an Beschäftigte, die SAP verlassen.