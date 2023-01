"Vor diesem Hintergrund haben wir die sehr schwierige Entscheidung getroffen, unsere Belegschaft um etwa 10 Prozent zu reduzieren, hauptsächlich in den kommenden Wochen." Benioff räumte ein, dass das Unternehmen in der Pandemie aufgrund schnell steigender Umsätze zu viele Mitarbeiter eingestellt habe, was zu dem wirtschaftlichen Abschwung habe, mit dem das Unternehmen nun konfrontiert sei. "Ich übernehme die Verantwortung dafür", zitiert CNBC weiter aus dem Brief.