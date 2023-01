Rund 10 Prozent der Stellen werden gestrichen

Anfang Januar hatte Salesforce deshalb eine große Entlassungsrunde angekündigt, um die Kosten zu drücken. Der Konzern will etwa jede zehnte Stelle streichen, das sind rund 7350 Arbeitsplätze. Das Unternehmen reihte sich mit der Ankündigung in die große Entlassungswelle der US-Techkonzerne ein, auch Amazon, Microsoft, die Google-Holding Alphabet, die Facebook- und Instagram-Mutter Meta und Twitter haben einen Stellenabbau angekündigt. In den vergangenen vier Jahren hatte Salesforce die Zahl seiner Mitarbeitenden mehr als verdoppelt.